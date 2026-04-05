Trump 'Açın Artık' Diyerek Tehdit Etmişti! İran, Hürmüz Şartını Açıkladı

İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının, saldırıların yol açtığı zararın tazmin edilmesine bağlı olduğunu açıkladı. Trump, anlaşma çıkmaması halinde daha ağır bir saldırının hazır olduğunu söylemişti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin dikkat çeken bir şart ortaya koydu. Tahran yönetimi, bölgedeki saldırıların yol açtığı zararın tazmin edilmesi gerektiğini belirterek, boğazın ancak bu koşul sağlandıktan sonra yeniden açılabileceğini açıkladı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail ile İran arasında süren çatışmaların ardından kapanmış, küresel enerji piyasalarında fiyat baskısını artırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda İran’a boğazı yeniden açması için süre verdiğini söylemiş, "Zaman daralıyor, cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce 48 saat kaldı" ifadelerini kullanmıştı. Trump yaptığı yeni açıklamada daha sert bir üslupla, Açın şu boğazı… yoksa cehennemde yaşayacaksınız" sözleriyle İran’a tehditler savurmuştu.

İRAN'DAN REST

İranlı yetkililer ise bu açıklamalara sert tepki göstermiş, Trump’ın söylemlerini 'öfke ve çaresizlik sonucu yapılan çıkışlar' olarak nitelendirmişti. Ayrıca Tahran, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde Babu’l Mendeb Boğazı’nın da kapatılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
İran Hürmüz Boğazı
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
