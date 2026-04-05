Trump'tan İran'a 'Lanet Boğazı Açın' Çıkışı: Cehennemi Yaşayacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump verdiği süreyi anımsattı ve İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacaklarını belirtti. Trump, "Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. Sadece izleyin!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir dizi açıklamada bulundu. Trump, İran'da gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonundan bahsederek, İran'da kurtarılan pilotun ağır yaralı olduğunu bildirdi.

'LANET BOĞAZI AÇIN'

Trump bir başka paylaşımında salı gününü işaret ederek İran'a tehdit savurdu; " Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. Sadece izleyin!" ifadelerini kullandı.

'BU TÜR OPERASYONLAR NADİREN GERÇEKLEŞİR'

Trump, "İran’ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve son derece cesur bir F-15 mürettebatını kurtardık. İran ordusu büyük bir güçle yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize yaklaşıyordu. Kendisi çok saygın bir albaydır. Personel ve teçhizat açısından taşıdığı yüksek risk nedeniyle bu tür kurtarma operasyonları nadiren gerçekleştirilir. Bu tür durumlar pek yaşanmaz! İkinci operasyon, ilk operasyonun ardından düzenlendi. İlk operasyonda da yine alışılmadık bir şekilde, güpegündüz İran üzerinde yedi saat kalarak pilotu kurtarmıştık. Herkesin sergilediği cesaret ve yetenek inanılmazdı! Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te Ordu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı muhteşem askerlerimizi korusun!" ifadelerini kullandı.

'CEHENNEMİ YAŞAYACAKSINIZ'

Trump bir başka paylaşımında ise İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacaklarını belirterek, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. Sadece izleyin!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ABD İran'daki İkinci Pilotu da Kurtardı: Tarihimizin En Cesur Operasyonu! İran'dan Yalanlama ABD İran'daki İkinci Pilotu da Kurtardı
Orta Doğu'da Savaşın 37. Günü: İran'dan ABD ve İsrail'e 'Büyük Sürpriz' Hazırlığı İran'dan ABD ve İsrail'e 'Büyük Sürpriz' Hazırlığı
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı
Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı? İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?