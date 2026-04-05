Trump'tan İran'a 'Lanet Boğazı Açın' Çıkışı: Cehennemi Yaşayacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir dizi açıklamada bulundu. Trump, İran'da gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonundan bahsederek, İran'da kurtarılan pilotun ağır yaralı olduğunu bildirdi.

'LANET BOĞAZI AÇIN'

Trump bir başka paylaşımında salı gününü işaret ederek İran'a tehdit savurdu; " Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. Sadece izleyin!" ifadelerini kullandı.

'BU TÜR OPERASYONLAR NADİREN GERÇEKLEŞİR'

Trump, "İran’ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve son derece cesur bir F-15 mürettebatını kurtardık. İran ordusu büyük bir güçle yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize yaklaşıyordu. Kendisi çok saygın bir albaydır. Personel ve teçhizat açısından taşıdığı yüksek risk nedeniyle bu tür kurtarma operasyonları nadiren gerçekleştirilir. Bu tür durumlar pek yaşanmaz! İkinci operasyon, ilk operasyonun ardından düzenlendi. İlk operasyonda da yine alışılmadık bir şekilde, güpegündüz İran üzerinde yedi saat kalarak pilotu kurtarmıştık. Herkesin sergilediği cesaret ve yetenek inanılmazdı! Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te Ordu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı muhteşem askerlerimizi korusun!" ifadelerini kullandı.

'CEHENNEMİ YAŞAYACAKSINIZ'

Trump bir başka paylaşımında ise İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacaklarını belirterek, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. Sadece izleyin!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi