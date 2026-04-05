Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Şam'da

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Zelenskiy, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında Zelenskiy'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüşmesi bekleniyor.

Eylül ayında Suriye ve Ukrayna, aralarındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzalamıştı. Bu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumu çerçevesinde gerçekleşen görüşmesi sırasında gerçekleşmişti.

