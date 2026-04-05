İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 68.87'ye çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla artış yaşandı.

DOLULUK ORANI ÜÇE KATLANDI

Barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 68.87 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 97.19 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 44.32 ile Sazlıdere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 5 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.35

• Büyükçekmece Barajı yüzde 55.2

• Darlık Barajı yüzde 84,59

• Elmalı Barajı yüzde 93.54

• Istrancalar Barajı yüzde 97.19

• Kazandere Barajı yüzde 68.17

• Pabuçdere Barajı yüzde 49.37

• Sazlıdere Barajı yüzde 44.32

• Terkos Barajı yüzde 54.04

• Ömerli Barajı yüzde 91.86

Kaynak: Haber Merkezi