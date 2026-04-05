ABD İran'daki İkinci Pilotu da Kurtardı: Tarihimizin En Cesur Operasyonu! İran'dan Yalanlama

ABD Başkanı Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçağının pilotunun yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Trump, "Onu aldık. ABD ordusu en iyi arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yaralandı ama durumu iyi olacak. İki ABD askeri ayrı ayrı kurtarılmış oldu. Tarihimizin en cesur operasyonu" dedi. İran cephesinden gelen açıklamada ise Trump'ın iddiaları yalanlandı; kurtarma girişiminin başarısız olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.

'TARİHTEKİ EN CESUR OPERASYONLARDAN BİRİ'

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam" ifadesini kullandı.

Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:

"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."

'DÜZİNELERCE UÇAK GÖNDERDİK'

Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.

Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.

'ASLA GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Trump, şunları kaydetti:

"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu" ifadesini kullandı.

'UÇAKLAR ALEVLER İÇİNDE YANIYOR'

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor" dedi.

Kaynak: AA

