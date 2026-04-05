Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk artış öngörülürken, zam sonrası fiyatların İstanbul’da 85 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 86 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin ardından dikkatler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; son rafineri marjları dikkate alındığında, motorinin litre fiyatında 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.

Hesaplanan ve beklenen fiyat değişikliklerinin, ilgili makamlarca verilecek kararın ardından kesinleşeceği aktarılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarının ardından petrol fiyatları Cuma günü yüzde 7,87 artarak 109,03 dolara yükselmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

İl il güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 78.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Benzin Motorin Akaryakıt Zam Hürmüz Boğazı
