Mide Koruyucular Kanser Yapar mı? İşte Rahatlatan Haber!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğru Bilinen Yanlış-1: “Mide koruyucular kanser yapar”

Halk arasında “mide koruyucu” olarak bilinen Proton Pompa İnhibitörleri (PPI), 1980’lerden beri reflü ve ülser tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçların mide asidini azaltırken gastrin hormonunu artırması, yıllarca şu soruyu gündemde tuttu: “Bu durum mide hücrelerini aşırı büyütüp kansere yol açar mı?”

Bazı eski çalışmalar bu şüpheyi destekler gibi görünse de, yeni veriler bu ilişkinin sanıldığı gibi olmadığını gösteriyor.

Peki Önceki Çalışmalar Neden Yanlış Alarm Verdi?

Yeni araştırmaya göre, eski çalışmaların en büyük sorunu yanıltıcı bağlantılar (bias):

1. Teşhis hatası Birçok kişi aslında fark edilmemiş mide kanseri belirtileri nedeniyle (yanma, ağrı) bu ilaçlara başlıyor.

Sonra kanser teşhisi konulunca: “İlaç kanser yaptı” sanılıyor.

Oysa gerçek: Kanser zaten vardı, ilaç sadece belirtileri yok etmek için kullanıldı.

2. Gizli suçlu: Helicobacter pylori

Mide kanserinin en önemli nedenlerinden biri bu bakteridir.

Ama eski çalışmaların çoğu bunu hesaba katmadı. Sonuç?

Suç yanlış kişiye (ilaca) yüklendi.

170 Bin Kişilik Dev Çalışma Ne Diyor?

İskandinav ülkelerinde 26 yıl boyunca takip edilen 170 binden fazla kişi incelendi.

Sonuç oldukça net: Mide koruyucular ile mide kanseri arasında doğrudan bir ilişki yok.

Yani: Doktor önerisiyle kullanılan bu ilaçlar, kanser korkusuyla bırakılacak ilaçlar değil.

Doğru Bilinen Yanlış-2: “Madem zararsız, istediğim kadar kullanırım”

İşte bu da önemli bir hata. Bu ilaçlar kanser yapmıyor olabilir, ama tamamen masum da değiller:

Uzun süreli kullanımda B12 vitamini eksikliği

Kemik erimesi (osteoporoz) riski

Bazı bağırsak enfeksiyonlarında artış

Yani sorun: ilaçta değil, gereksiz ve kontrolsüz kullanımda…

Ne Yapmalıyız?

✔ İlacı doktor önerisiyle kullanın

✔ Gereksiz yere uzun süre kullanmayın

✔ Her mide yanmasında ilaca sarılmayın

✔ Önce yaşam tarzını düzeltin:

Gece geç yemek yememek

Kilo kontrolü

Asitli ve yağlı gıdaları azaltmak

Gereksiz yere ağrı kesici kullanmamak

Son Söz: İlaçtan Değil, Yanlış Kullanmaktan Korkun

Reflü veya mide hastalığınız varsa, kanser korkusuyla tedaviyi bırakmak, hastalığın ilerlemesine neden olabilir. Ayrıca gereksiz yere ağrı kesici kullanmaktan da vazgeçin. Çünkü, midenizin en büyük düşmanı onlardır.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için: Instagram: @dr.bayramyildiz