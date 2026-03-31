Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

T.T.’nin tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilirken, ailesi tarafından organlarının bağışlandığı kaydedildi. Boynunda kırık olan talihsiz kız dün sabah hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve baba fenalık geçirirken, genç kızın sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

SON SÖZÜ YÜREKLERİ YAKTI

Genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından yaşanan kazayla ilgili konuşan anne, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve 'Gidelim buralardan anne' dediğini anlatmıştı.

Kaynak: Sabah