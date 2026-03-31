Manisa'da Aile Katliamı: Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü

Manisa'da, 28 yaşındaki Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi 20 yaşındaki Şadiye Nur Coşkun'u, kayınvalidesi 41 yaşındaki Fatma Girgin'i, kayınpederi 51 yaşındaki Musa Girgin'i ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Yusuf Can Girgin'i silahla öldürdü. Ömer Coşkun, babasının evinde gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Ömer Coşkun (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun'un (20) Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

DÖRT KİŞİYİ SİLAHLA KATLETTİ

Burada silahla eşi Şadiye Nur Coşkun'u, annesi Fatma Girgin'i (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

KATİL, BABA EVİNDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ömer Coşkun'u babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLEN EŞ BİR AYLIK KORUMA ALMIŞ

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
DEM Parti İmralı Heyeti Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Mesajını Paylaştı: Geriye Dönüş Mümkün Değil İmralı Heyeti Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'ın Mesajını Paylaştı: Geriye Dönüş Mümkün Değil
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gözaltında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gözaltında
Savaşta 32'nci Gün! ABD Basınından Flaş İddia: Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Vaz mı Geçiyor? Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Vaz mı Geçiyor?
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı