Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?

Abdülkadir Selvi’den bir süredir gündem de olmayan CHP’ye ‘mutlak butlan’ tartışmalarına dair yeni bir çıkış geldi. Selvi, istinaf mahkemesinin, 42. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesinin verdiği davanın reddi kararını bozacağını öne sürdü. Selvi, istinaf mahkemesinin davayı bozup yeniden yargılama için geri mi göndereceği yoksa kendisinin mi karar vereceği noktasında ise belirsizlik olduğunu iddia etti.

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, CHP’yle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

‘MUTLAK BUTLAN’ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Abdulkadir Selvi, yazısında çok çarpıcı bir kulis bilgisine değindi ve "mutlak butlan” ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceği belirtilirken, üst mahkemenin vereceği kararın ve izleyeceği yolun belirsizliğini koruduğu ifade etti.

Daha önce zaman zaman kamuoyunda “mutlak butlan kararı çıktı” yönünde iddialar ortaya atılsa da bu gelişmelerin doğrulanmadığı anımsatan Selvi, istinaf süreciyle birlikte konunun yeniden siyasi ve hukuki tartışmaların odağına yerleşmiş durumda olduğunu dile getirdi ve çok çapıcı bir kulis bilgisini paylaştı:

‘MUTLAK BUTLAN GELİYOR MU?’

CHP Kurultayı’yla ilgili “mutlak butlan” kararı tam bir yılan hikâyesine döndü. Önce madde madde gidelim. CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP Kurultayı’nın iptali hakkında dava açtı. Lütfü Savaş’ın talebi kabul edilse CHP’ye “mutlak butlan” kararı alınması gündemdeydi.

Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, “konusuz kalması” ve “aktif husumet yokluğu” nedeniyle iptal davasının reddine karar verdi. Yani mutlak butlan kararı vermedi. Lütfü Savaş bunun üzerine kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Şimdi İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak karar bekleniyor. Birkaç kez ‘mutlak butlan kararı çıktı, Kılıçdaroğlu şu tarihte CHP’nin başına geçecek’ diye yayınlar yapan gazeteciler oldu.

‘BU KEZ İŞ CİDDİYE BİNDİ’

Ama bu haberler doğru çıkmadı. Ben hem onlardan hem de Kılıçdaroğlu ekibinden bağımsız olarak takip ediyorum. Bu kez mutlak butlan işi ciddiye bindi.

İSTİNAF DOSYAYI GERİ Mİ GÖNDERECEK KENDİSİ Mİ YARGILAYACAK?

Ankara kulislerinde İstinaf Mahkemesinin Ankara 42.Asliye Hukuku Mahkemesinin verdiği kararı bozacağı konuşuluyor. Kararı bozup yeniden yargılama yapılması için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine mi gönderecek, yoksa kendisi doğrudan yargılama yapıp mutlak butlan kararı mı verecek? orası belli değil.

Kaynak: Hürriyet

