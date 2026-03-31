DEM Parti İmralı Heyeti Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Mesajını Paylaştı: Geriye Dönüş Mümkün Değil

DEM Parti, İmralı ziyareti sonrası yazılı bir açıklama yaparak, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlarını paylaştı. Terör örgütü lideri Öcalan mesajında "Silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Artık geriye dönüş mümkün değildir" dedi.

DEM Parti heyeti dün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından bugün yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu süreçte üstlendiği tarihi görev ve sorumluluğa işaret edilmiş; Komisyon raporu sonrasında yürütülecek çalışmaların zamana yayılmaksızın kapsayıcı ve bütünlüklü bir yasal çerçeveye kavuşturulmasının hayati önemde olduğu belirtilmiştir. Heyet olarak yaptığımız değerlendirmelerde, tarihsel fırsatların kaçırılmaması ve gerçek çözüm iradesinin hayat bulması için diyalog kanallarının açık tutulmasının ve demokratik siyasetin güçlendirilmesinin gerekli olduğu ortak bir görüş olarak öne çıkmıştır" denildi.

‘ANADOLU’NUN GÜVENLİĞİ ORTADOĞU’DAN GEÇMEKTEDİR’

Açıklamada terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın da mesajlarına yer verildi. Terör örgütü lideri Öcalan, "İran'daki gelişmeler Türkiye'de yürütülen sürecin haklılığını ve önemini bir kez daha ortaya koymuştur" derken, "Anadolu'nun güvenliği Ortadoğu'dan ve Mezopotamya'dan geçmektedir. Demokratik entegrasyon, Mezopotamya kültürünün demokratik bir varlık olarak katılımını ifade eder" ifadelerini kullandı.

‘SİLAHLI MÜCADELEYE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR’

“Bizim Cumhuriyet ile bir sorunumuz yoktur. Asıl mesele Cumhuriyetin demokratik olmamasıdır. Demokrasi Cumhuriyetin güçlenmesini sağlayacak yegane çözümdür" diyen terör örgütü PKK lideri Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

“27 Şubat çağrımda da ifade ettiğim gibi silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Artık geriye dönüş mümkün değildir. Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir. Arzulanan süreç başarıya ulaştığında Cumhuriyet iki kat güçlenecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İmralı DEM Parti Abdullah Öcalan
