Tiyatro Perdesi Ardında Dehşet! 'Rol' Vaadiyle Cinsel Saldırı

İstanbul’da faaliyet gösteren bir tiyatro topluluğunun kurucusu ve yönetmeni Kaan E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu, sanat dünyasında sarsıcı bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İddiaya göre, oyuncu olmak isteyen genç kadınların Oda Tiyatrosu’nun sosyal medya hesaplarından oyuncu seçmelerine başvuru yapmasıyla süreç başladı. Üniversite öğrencisi T.A., sosyal medya üzerinden verilen bir oyuncu ilanına başvurdu. Kısa süre sonra ise seçmelere çağrıldı ve Kaan E. ile birebir görüşmelere alındı. İddiaya göre Kaan E., görüşme sırasında “iyi bir oyuncunun sınırlarının olmaması gerektiğini” ısrarla vurguladı.

T.A., tiyatroda çalışmaya başladı. Ancak sonraki görüşmelerde de Kaan E., kendi gücünü ve sektördeki etkisini anlatmaya devam etti. “Kendisine bağlı olmayanların hiçbir yerde tutunamayacağı”nı söyleyerek, oyuncu olma hayali kuran genç kadının üzerinde baskı kurdu.

Ancak dehşet, ilerleyen zamanlarda ortaya çıktı. Kaan E., tiyatrodaki iki kadına “AİLE” isimli bir yapıdan söz etti. Bazı oyuncuları “seçilmiş kişiler” olarak tanımladı ve bu oyuncuları gizemli bir topluluğa dahil ettiğini söyledi. Bu yapıya katılımın ise “sadakat” ve “fedakârlık” gerektirdiğini belirterek, genç kadından bazı cinsel taleplerde bulundu. Bunun adına ise “görev” dedi.

'GÖREV' DİYEREK CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Şikâyete göre Kaan E., üniversite öğrencisi T.A.’yı evine götürerek birden fazla kez cinsel saldırıda bulundu. Bu eylemleri “yapılması gereken görevler” olarak ısrarla vurguladı.

WHATSAPP GRUBU VE YURT DIŞI BAĞLANTISI

Suç duyurusu dilekçesinde yer alan iddiaya göre, bu “AİLE” denilen grubun “IŞIK OLSUN” isimli bir WhatsApp grubu da bulunuyor.

Uğradığı psikolojik baskı nedeniyle her denileni yerine getirmek zorunda kalan mağdur T.A., daha sonra ABD’de yaşadığı belirtilen “Becca” isimli bir kişiyle yazışmaya yönlendirildi. Bu kişi ise T.A.’ya “görevlerini yerine getirmesi” yönünde sık sık telkinlerde bulundu.

T.A.’nın yaşadıklarına ilişkin tüm yazışmalar, yetkili makamlara teslim edildi.

Soruşturmada Kaan E.’den şikâyetçi olan T.S. ise 2010 yılında “film teklifi” bahanesiyle şüphelinin evine çağrıldığını ve burada rızası dışında cinsel saldırıya uğradığını tek tek anlattı.

Savcılığa verilen dilekçede, Kaan E. hakkındaki iddiaların münferit değil, sistematik olabileceği belirtilerek, şüphelinin “cinsel saldırı” suçundan değerlendirilmesi istendi.