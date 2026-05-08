Dubai’de Malın mı Var, Derdin Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir zamanlar "çölde bir vaha" masalıyla dünyayı uyutan Dubai, bugünlerde "ateş ortasında bir cam ev" gerçeğiyle yüzleşiyor. Yıllardır sağa sola para saçarak, her yere "en büyüğünü" dikerek ve bölge siyasetinde "ben de buradayım" diyerek boyundan büyük işlere kalkışan BAE, 2026 itibarıyla o çok güvendiği "finansal dokunulmazlık" zırhının aslında kağıttan olduğunu anladı.

BAE, nüfusu bir İstanbul semti kadar olup, etkisiyle dünyayı yönetmeye çalışan o "hırslı çocuk" rolünü çok sevmişti. Ancak İran savaşı/gerilimi kapıya dayanınca, o lüks villaların ve gökdelenlerin birer "hedef tahtası" olduğu gerçeği tokat gibi indi.

Düşünsene; milyar dolarlık reklamlar yapıyorsun, "Dünyanın en güvenli limanıyız." diyorsun, sonra patlayan bir füze senin o meşhur veri merkezlerini (AWS gibi devleri) vuruyor. Sonuç? Teknoloji devleri valizini toplamaya, yatırımcı "burası biraz sıcak olmaya başladı" demeye başlıyor. Yani o "para şımarıklığı," yerini uçaksavar seslerine bırakınca büyü bozuldu.

İşte zurnanın zırt dediği yer: BAE’nin 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC’ten ayrılma kararı. Bu, "ben artık çok güçlüyüm, kendi yolumu çiziyorum" havasında servis edilse de, aslında bir "dayak yeme" belgesi.



Çünkü bölgedeki savaş ve ekonomik daralma yüzünden acil nakit lazım. Suudi Arabistan’ın "üretimi kısalım, fiyatı tutalım" baskısına artık dayanamıyorlar.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin o devasa borçlarını ve lüks harcamalarını çevirmek için daha fazla petrol satıp, ne var ne yok nakde çevirmesi gerekiyor. OPEC’ten çıkmak, bir nevi "gemisini kurtaran kaptan" çaresizliği. Ama bu hamle, bölgedeki tek müttefiki Suudilerle de arasını açtı. Yani Dubai şu an hem yalnız, hem de savunmasız.

Pazarlama bültenlerini geçelim, sokağın (ve bankaların) sesine bakalım:

Turizm: 2026 başında %90 olan doluluk oranları, bazı bölgelerde %20’lere kadar çakıldı. İnsanlar "İran’la savaşın ortasında tatil mi olur?" diye sormaya başladı. Influencer'ların o sahte gülüşleri bile füzeleri gizleyemedi.



Emlak Balonu: "Emlak rekor kırıyor" haberlerinin altında bir bit yeniği var. Evet, nakit parası olanlar kaçıyor ama fiyatlar şişti de şişti. 2026’nın ilk yarısında bazı lüks projelerde satışlar durma noktasına geldi. "Güvenli liman" imajı sarsılınca, o milyon dolarlık daireler bir anda "çölün ortasında beton yığınına" dönüşme riskiyle karşı karşıya kaldı.



Büyüme: IMF bile acımadı; büyüme tahminlerini tırpanladı. %3’lük bir büyüme, Dubai gibi "sürekli yakıt (para) isteyen" bir makine için aslında durmak demek.

Dubai’nin hatası şuydu: Dünyanın sadece paradan ibaret olduğunu, herkesi ve her şeyi satın alabileceğini sandı. Ama bölgesel bir savaş ve devlerin kapışması başladığında, paranın "kurşunu durduramadığını" gördüler.

Opec’ten çıkış kararı, aslında bu lüks kumarbazının son büyük resti. Eğer petrolü bağımsız satıp bu krizi atlatamazlarsa, o uçan taksiler sadece müze envanterinde kalacak. Dubai bugünlerde "neydik ne olduk"tan ziyade, "biz ne yaptık da bu kadar düşman kazandık ve yalnız kaldık?" sorusuna cevap arıyor.

Para şımarıklığı bitti, şimdi gerçeklerin soğuk (veya barut kokulu) rüzgarı esiyor. Bakalım o cam kuleler bu rüzgara ne kadar dayanacak?