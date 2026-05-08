İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 zanlı gözaltına alındı.

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtildi.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

