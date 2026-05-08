Burdur'da Kübra'yı Vahşice Öldüren 2 Şüpheli Tutuklandı

Burdur’da Kübra Yapıcı'yı silahla öldürmek, gömdükleri cesedini ise daha sonra çıkararak yakmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İlyas Umut D. ile Ataberk S, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında getirildikleri adliyede cumhuriyet savcısına ifade verdi.

İKİ KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Savcı, iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, sorgularının ardından şüphelilerin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler daha sonra cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan itibaren haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın cansız bedeni, kolluk güçlerinin çalışmaları sonucunda Burdur'da yakılmış halde bulunmuştu. İncelemeler sonucu genç kadının silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra ise buradan çıkarılarak cesedinin yakıldığı tespit edilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerine önce İlyas Umut D, onun ifadeleri üzerine de Ata Berk S. gözaltına alındı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah Burdur’un Ağlasun ilçesinde ele geçirildi. Kübra Yapıcı’nın cesedine ait bir bölümün ise Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.

Kübra Yapıcı Cinayetinde Kan Donduran Gelişme: Katil İtiraf Etti, Ekipler Barajda BulduKübra Yapıcı Cinayetinde Kan Donduran Gelişme: Katil İtiraf Etti, Ekipler Barajda BulduGüncel
'Kızımın Katillerini Kendi İmkanlarımla Buldum': Kübra Yapıcı'nın Babasından Adalet İsyanı'Kızımın Katillerini Kendi İmkanlarımla Buldum': Kübra Yapıcı'nın Babasından Adalet İsyanıGüncel

Kaynak: DHA-ANKA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bakan Gürlek İlk Kez Açıkladı: İBB Davasında İfadesini Geri Çeken Kimse Yok 'İBB Davasında İfadesini Geri Çeken Yok'
Ardahan'da Askeri Araç Kaza Yaptı, 2 Astsubay Yaralı Ardahan'da Askeri Araç Kaza Yaptı, 2 Astsubay Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'
Burdur'da Kübra'yı Vahşice Öldüren 2 Şüpheli Tutuklandı Burdur'daki Vahşi Cinayette 2 Tutuklama
İstanbul'daki Finalin Adı Belli Oldu İstanbul'daki Finalin Adı Belli Oldu
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Kulisleri Hareketlendiren Transfer İddiası: Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Geçiyor? İki Belediye Başkanı AK Parti'ye mi Geçiyor?