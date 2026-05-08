Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar

Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı sürüyor. Benzinde gece yarısı gelen indirimin ardından şimdi de motorin için 7 lira 17 kuruşluk dev indirim beklentisi gündeme geldi. Eşel mobil sistemine göre indirimin pompaya yansıma oranı değişebilecek.

Son Güncelleme:
Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatlarında 28 Şubat’tan bu yana yaşanan hareketlilik sürüyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sık sık güncelleme yapılırken, araç sahiplerinin gözü yine gece yarısı gelecek değişikliklere çevrildi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk indirim uygulanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu düşüşün yalnızca 69 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre motorin fiyatlarında da yeni bir indirimin gündemde olduğu belirtiliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorinde 7 lira 17 kuruşluk bir indirim beklendiğini duyurdu.

Aydilek açıklamasında, eşel mobil sisteminin devrede kalması halinde indirimin büyük bölümünün ÖTV’ye yansıyacağını belirtti. Buna göre indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı vergiye gidecek, pompaya ise yaklaşık 1 lira 79 kuruşluk düşüş yansıyacak. Sistemin uygulanmaması durumunda ise 7 lira 17 kuruşluk indirimin tamamının fiyat tabelalarına yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirimin tam olarak pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 64,60 TL, Ankara’da 65,72 TL ve İzmir’de 65,99 TL seviyelerine gerileyeceği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Mayıs 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,79 TL
Motorin: 71,77 TL
LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,65 TL
Motorin: 71,63 TL
LPG: 33,29 TL

Ankara
Benzin: 64,76 TL
Motorin: 72,89 TL
LPG: 33,87 TL

İzmir
Benzin: 65,04 TL
Motorin: 73,16 TL
LPG: 33,69 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Edirne'de Toplu Taşımaya Zam Geldi Toplu Taşımaya Zam Geldi
Marketlerde Yeni Dönem 1 Temmuz'da Başlıyor: İade İşlemi Yapana Para Ödenecek Marketlerde Yeni Dönem 1 Temmuz'da Başlıyor: İade İşlemi Yapana Para Ödenecek
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'
Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler