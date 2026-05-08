Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatlarında 28 Şubat’tan bu yana yaşanan hareketlilik sürüyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sık sık güncelleme yapılırken, araç sahiplerinin gözü yine gece yarısı gelecek değişikliklere çevrildi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk indirim uygulanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu düşüşün yalnızca 69 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre motorin fiyatlarında da yeni bir indirimin gündemde olduğu belirtiliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorinde 7 lira 17 kuruşluk bir indirim beklendiğini duyurdu.

Aydilek açıklamasında, eşel mobil sisteminin devrede kalması halinde indirimin büyük bölümünün ÖTV’ye yansıyacağını belirtti. Buna göre indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı vergiye gidecek, pompaya ise yaklaşık 1 lira 79 kuruşluk düşüş yansıyacak. Sistemin uygulanmaması durumunda ise 7 lira 17 kuruşluk indirimin tamamının fiyat tabelalarına yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirimin tam olarak pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 64,60 TL, Ankara’da 65,72 TL ve İzmir’de 65,99 TL seviyelerine gerileyeceği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Mayıs 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,79 TL

Motorin: 71,77 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,65 TL

Motorin: 71,63 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,76 TL

Motorin: 72,89 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,04 TL

Motorin: 73,16 TL

LPG: 33,69 TL

Kaynak: Haber Merkezi