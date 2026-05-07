Marketlerde Yeni Dönem 1 Temmuz'da Başlıyor: İade İşlemi Yapana Para Ödenecek

İçecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da Türkiye genelinde yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, üzerinde "DOA" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum ambalajları iade ederek ambalaj bedellerini dijital cüzdanları üzerinden geri alabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlayacak.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan uygulama ile ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor.

MARKETLER İADE NOKTASI OLACAK

2025 itibarıyla kademeli olarak devreye alınan Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması öncesinde, ambalajlı içecek satan veya servis eden tüm işletmeler uygulamanın internet sitesi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt olarak operatörlerini seçecek. Uygulama kapsamında temmuz ayından itibaren "DOA" logolu içecek satışı yapan market, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafeler depozito iade noktasına dönüşecek.

Sistemin işleyişi, satış noktaları üzerinden kurulacak iade altyapısıyla yürütülecek. İşletmeler ilk olarak DBYS'ye kayıt yaptırarak yetkili operatörlerden birini seçecek. Büyük mağazalar ile zincir mağazalar statüsündeki satış noktalarında Depozito İade Makinesi (DİM) kurulumu zorunlu olurken, diğer işletmelere ambalaj kaydı için el terminalleri, depolama için şeffaf poşetler ve barkodlu klipsler seçtikleri operatörler tarafından ücretsiz verilecek.

İADELER DİJİTAL OLARAK HESAPLARA GEÇECEK

Sistem kapsamında tüketiciler, ambalaj iade bedellerini "DOA" logolu ambalajları iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim ederek alabilecek. DOA mobil uygulaması üzerinden kullanıcı hesaplarına aktarılan ambalaj iade bedelleri banka hesabına transfer edilebilecek, ATM'den çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.

Kaynak: AA

