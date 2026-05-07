Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi

Türkiye gündemini sarsan 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının 30. duruşmasında yargı süreci yeni bir evreye girdi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın esasına dair mütalaanın hazırlanması için dosyayı iddia makamına teslim etti.

Mahkeme Talepleri Reddetti

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen duruşmada sanık avukatlarının, yetkisizlik ve görevsizlik, dosyaların ayrılması, yargılamanın durdurulması gibi tüm talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

İfadesi alınamayan mağdurların beyanlarından vazgeçen mahkeme, yargılamanın uzatılmaması adına dosyayı savcılığa gönderdi.

BİR HAFTA SÜRE VERİLDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamı ve sanık sayısının fazlalığı nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere 1 hafta ek süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek, kader duruşmasını 14 Mayıs Perşembe gününe erteledi.

YÜZLERCE YILLIK HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Kaynak: AA