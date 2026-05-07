Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notun gizliliğini kaldırdı, böylece belge ilk kamuoyuna açıklanmış oldu.

New York'ta Epstein'in hücre arkadaşı olan Nicholas Tartaglione, Epstein'in Temmuz 2019'da başarısız bir intihar girişiminde bulunmasının ardından notu bulduğunu söylemişti. Bu olay, Epstein'in haftalar sonra hücresinde ölü bulunmasından önce yaşanmıştı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Notta herhangi bir imza bulunmuyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusnun henüz netleşmediği ifade edildi.

NOTU HÜCRE ARKADAŞI BULMUŞ

New York Times'ın (NYT) haberine göre, hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not bulmuştu.

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlenmiş ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kalmıştı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurmuştu.

Kaynak: AA