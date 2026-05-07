Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti

Hükümetin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hazırladığı kapsamlı ekonomi paketi Meclis sürecinde önemli bir aşamayı geçti. Vergi borçlarından yatırım teşviklerine, Varlık Barışı’ndan ihracat desteklerine kadar birçok düzenleme içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile hem vatandaşların kamu borçlarının yapılandırılması hem de yurt dışındaki sermayenin Türkiye ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

VERGİ VE SGK BORÇLARINA 72 AY TAKSİT

Teklifte en dikkat çeken başlıklardan biri vergi ve kamu borçlarına yönelik yapılandırma düzenlemesi oldu. Yeni sistemle birlikte vergi, SGK primi ve diğer kamu alacaklarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Özellikle ödeme güçlüğü yaşayan esnaf, işletmeler ve vatandaşlara uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca teminatsız tecil limiti de ciddi oranda artırılıyor. Mevcut durumda 50 bin TL olan limitin 1 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Böylece 1 milyon liraya kadar olan kamu borçlarında teminat gösterme şartı aranmayacak.

YURT DIŞINDAN GELEN VARLIKLARA YENİ SİSTEM

Teklifte yer alan “Varlık Barışı” düzenlemesi kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, hisse senedi ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesi teşvik edilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışındaki varlıklarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bildirilen varlıkların iki ay içerisinde Türkiye’deki hesaplara transfer edilmesi gerekecek. Türkiye’de bulunmasına rağmen resmi kayıtlarda yer almayan para, altın ve döviz gibi varlıkların da sisteme dahil edilmesine imkan tanınacak.

VARLIK BARIŞI’NDA VERGİ ORANI NASIL OLACAK?

Yeni sistemde bildirilen varlıklar için genel vergi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. Ancak belirli süre elde tutma taahhüdü verilmesi halinde bu oran kademeli olarak düşecek.

Buna göre;

5 yıl tutulacak varlıklarda vergi alınmayacak,

4 yıl için yüzde 1,

3 yıl için yüzde 2,

2 yıl için yüzde 3,

1 yıl için yüzde 4 vergi uygulanacak.

2027 yılı içerisinde yapılacak bildirimlerde ise oranların artırılabileceği belirtildi.

BİLDİRİM YAPANLARA VERGİ İNCELEMESİ YOK

Teklifte dikkat çeken maddelerden biri de Varlık Barışı kapsamında bildirilen tutarlar için vergi incelemesi yapılmayacak olması oldu. Kanun teklifine göre bildirilen varlıklar nedeniyle ek vergi tarhiyatı uygulanmayacak. Ancak diğer mevzuatlardan doğan yükümlülüklerin devam edeceği ifade edildi.

İHRACATÇIYA VE ÜRETİCİYE VERGİ İNDİRİMİ

Yeni düzenleme ile üretim ve ihracat yapan şirketlere yönelik önemli vergi avantajları da getiriliyor.

Yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı;

Ürettiklerini doğrudan ihraç eden firmalar için yüzde 9’a,

Diğer ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürülecek.

Transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezleri için de çeşitli vergi avantajları sağlanacak.

YABANCI YATIRIMCIYA 20 YIL VERGİ AVANTAJI

Türkiye’ye yeni yerleşecek ve son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı gelirleri, 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Düzenleme ile Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL ŞİRKETLERE VE TEKNOGİRİŞİMLERE DESTEK

Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması planlanırken, “Dijital Şirket” statüsündeki girişimler kuruluş tarihinden itibaren üç yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlardan muaf olacak. Ayrıca teknogirişim çalışanlarına verilen pay senetlerinde uygulanan vergi istisnası sınırı da artırılacak.

Kaynak: Sabah