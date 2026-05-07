Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir tesisin yasal yükümlülükleri yerine getirmediğini tespit ederek ağır yaptırım uyguladı.

Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi Kepsut yolu mevkiinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plent tesisi ile taş ocağında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, tesisin işletilmesi için zorunlu olan çevre izin belgesinin bulunmadığı rapor edildi.

HEM PARA CEZASI HEM MÜHÜR

Bakanlık, kaçak statüsünde faaliyet gösterdiği belirlenen tesis için Çevre Kanunu’nu en üst perdeden işletti.

Belediye yönetimine 839 bin lira para cezası kesildi. Çevre Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca, tesisin kapısına kilit vurulması için yasal süreç resmen başlatıldı.

Kaynak: AA