Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz işletildiği tespit edilen asfalt üretim tesisine neşteri vurdu. Çevre izin belgesi olmayan tesise ceza yağarken, faaliyetlerin durdurulması için süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir tesisin yasal yükümlülükleri yerine getirmediğini tespit ederek ağır yaptırım uyguladı.

Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi Kepsut yolu mevkiinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plent tesisi ile taş ocağında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, tesisin işletilmesi için zorunlu olan çevre izin belgesinin bulunmadığı rapor edildi.

HEM PARA CEZASI HEM MÜHÜR

Bakanlık, kaçak statüsünde faaliyet gösterdiği belirlenen tesis için Çevre Kanunu’nu en üst perdeden işletti.

Belediye yönetimine 839 bin lira para cezası kesildi. Çevre Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca, tesisin kapısına kilit vurulması için yasal süreç resmen başlatıldı.

Kaynak: AA

