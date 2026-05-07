20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim Tutuklandı

Hakkari Valiliği, kentte yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B'nin Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

Kaynak: DHA