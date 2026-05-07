Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde köy yolunda başıboş halde bulunan ve Türkiye’de beslenmesi yasak olan 'Hint şebeği', jandarma ekiplerinin operasyonuyla koruma altına alındı. Yozgat bozkırında görülen maymun bölge halkında şaşkınlık yarattı.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Karayakup köyü mevkiinde yol kenarında bir maymunun gezindiğini gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), kısa sürede bölgeye ulaştı. Köy yolunda bulunan sevimli ama şaşkın maymun, ekipler tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

'HİNT ŞEBEĞİ' ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelerde, maymunun Türkiye’de evde beslenmesi ve sahiplenilmesi kanunen yasak olan "Rhesus" (Hint şebeği) türü olduğu belirlendi. Uzmanlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen maymunun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NEREDEN GELDİĞİ GİZEMİNİ KORUYOR

Yozgat’ın kırsalında bir Hint şebeğinin nasıl ortaya çıktığı ise merak konusu oldu. Yetkililer, yasa dışı yollarla sahiplenilmiş ve sonradan terk edilmiş olma ihtimali üzerinde dururken, egzotik misafirin güvenli bir rehabilitasyon merkezine nakledilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

