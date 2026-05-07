Barış Manço’nun Yol Arkadaşı ve Kurtalan Ekspres’in Eski Üyesi Hüseyin Cebeci Evinde Ölü Bulundu

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun 1972'de kurduğu Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan Hüseyin Cebeci Bodrum’daki evinde ölü bulundu.

Perküsyon sanatçısı Cebeci'den haber alamayan yakınları, evine gittiğinde ünlü ismi av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cebeci'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Cebeci'nin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü müzisyen, bugün Marmaris Beldibi Altınoluk Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gökbel Mezarlığı'na defnedilecek.

BARIŞ MANÇO'YU BÖYLE ANMIŞTI

Öte yandan Hüseyin Cebeci, seneler önce Barış Manço'yu ölüm yıl dönümünde anmıştı. 1988-1995 yılları arasında Barış Manço ile birlikte çalıştığını söyleyen Hüseyin Cebeci, bunu çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olarak aktarmıştı. Cebeci, Manço'nun kendisine çok şey öğrettiğini de söylemişti.

