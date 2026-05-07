Barış Manço’nun Yol Arkadaşı ve Kurtalan Ekspres’in Eski Üyesi Hüseyin Cebeci Evinde Ölü Bulundu

Bir dönem 'Kurtalan Ekspres' ile sahne alan ve Barış Manço ile uzun yıllar çalışan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Bodrum’daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Barış Manço’nun Yol Arkadaşı ve Kurtalan Ekspres’in Eski Üyesi Hüseyin Cebeci Evinde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun 1972'de kurduğu Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan Hüseyin Cebeci Bodrum’daki evinde ölü bulundu.

Perküsyon sanatçısı Cebeci'den haber alamayan yakınları, evine gittiğinde ünlü ismi av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cebeci'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Cebeci'nin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü müzisyen, bugün Marmaris Beldibi Altınoluk Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gökbel Mezarlığı'na defnedilecek.

BARIŞ MANÇO'YU BÖYLE ANMIŞTI

Öte yandan Hüseyin Cebeci, seneler önce Barış Manço'yu ölüm yıl dönümünde anmıştı. 1988-1995 yılları arasında Barış Manço ile birlikte çalıştığını söyleyen Hüseyin Cebeci, bunu çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olarak aktarmıştı. Cebeci, Manço'nun kendisine çok şey öğrettiğini de söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Manço
Son Güncelleme:
Valilik Duyurdu: Antalya'da Ormanlara Girişler Yasaklandı Valilik Duyurdu! O İlde Ormanlara Girişler Yasaklandı
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı
20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim Tutuklandı 20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim Tutuklandı
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
'Yolyemezler' Çetesinin Yasa Dışı Bahis Ağı Deşifre Oldu: Günlük Para Trafiği Şoke Etti 'Yolyemezler' Çetesinin Yasa Dışı Bahis Ağı Deşifre Oldu: Günlük Para Trafiği Şoke Etti
Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor