Valilik Duyurdu: Antalya'da Ormanlara Girişler Yasaklandı

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından genelge yayımlandı.

İHA'nın haberine göre Antalya Valisi Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Genelgede belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasak olduğu belirtildi. Denetimlerin genel kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları, zabıta ve özel güvenlik ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirileceği, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

ANONSLARLA VE SÖZLÜ OLARAK UYARILDILAR

Antalya Valiliği'nin genelgesi doğrultusunda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman girişlerine yasaklara ilişkin afişler asıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ise Sorgun Çamlığı'nda devriye görevi yaparak, vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı. Dron destekli denetimlerin de gerçekleştirildiği bölgede, jandarma ekiplerinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, ormanların korunmasına yönelik duyarlılık ve bilgilendirme çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA