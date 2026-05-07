Edirne'de Toplu Taşımaya Zam Geldi

Edirne’de toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam yapıldı. Tek biniş 32 liradan 36.80 liraya, öğrenci 21.50 liradan 25 liraya yükseldi.

Son Güncelleme:
Edirne Belediyesi toplu ulaşım ve servis ücretlerine yüzde 15 zam yaptı.

TEK BİNİŞ 36.80'E YÜKSELDİ

Zamla birlikte 32 TL olan sivil biniş ücreti 36.80 TL’ye yükseldi. Öğrenci 21 lira 50 kuruştan 25 TL’ye çıkarılırken, kredi kartıyla biniş ücreti 40 TL’den 46 TL’ye ve QR kod ile yapılan ödemelerde ise fiyat 42 TL’den 48.50 TL’ye yükseltildi.

Servis ücretleri ise 0-3 kilometre 2 bin 700 TL, 3-6 kilometre 3 bin 220 TL, 6-10 kilometre 3 bin 750 TL, 10-15 kilometre 4 bin 140 TL, ayrıca tarifeye eklenen kilometre başı ücret de 920 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Edirne Toplu Taşıma Zam
