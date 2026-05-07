7 Haziran'da 6 Sandık: AK Parti'nin Adayları Belli Oldu

AK Parti, 7 Haziran'da Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde yapılacak seçimlerde adaylarından 5'ini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarının belirlendiğini bildirdi.

BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Demir'in paylaşımına göre, AK Parti'nin adayları şöyle:

Tokat/Almus ilçesi/Bağtaşı beldesi: Mustafa Karadağ

Tokat/Reşadiye ilçesi/Yolüstü beldesi: Mustafa Altın

Tokat/Reşadiye ilçesi/Çevrecik beldesi: Turgay Çetin

Nevşehir/Ürgüp ilçesi/Mustafapaşa beldesi: Mustafa Özer

Gümüşhane/Merkez/Tekke beldesi: Kemalettin Demirkıran

HANGİ BELDELERDE SEÇİM YAPILACAK?

Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesi,
Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesi,
Tokat ili Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesi,
Tokat ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi,
Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesi,
Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi.

Kaynak: AA

