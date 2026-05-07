Kırmızı Bültenle Dünya Genelinde Aranan IŞİD'liler Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kırmızı Bültenle Dünya Genelinde Aranan IŞİD'liler Gaziantep'te Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD terör örgütü üyesi yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN IŞİD'LİLER GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
IŞİD Gaziantep
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Gaziantep Üniversitesi'nde 'Kayıt Borsası' Skandalı: 'Garantili' Tıp Fakültesi 20 Bin Dolar! Gaziantep Üniversitesi'nde 'Kayıt Borsası' Skandalı: 'Garantili' Tıp Fakültesi 20 Bin Dolar!
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İş Dünyası Dikkat! Bakan Gürlek'ten Konkordato Sürecine Düzenleme Sinyali Bakan Gürlek'ten Konkordatoya Düzenleme Sinyali
ÇOK OKUNANLAR
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı
Kulisleri Hareketlendiren Transfer İddiası: Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Geçiyor? İki Belediye Başkanı AK Parti'ye mi Geçiyor?
Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi