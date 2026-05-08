İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor

Tesnim Haber Ajansı, Zülfikari'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

'ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ'

Açıklamada, "ABD ordusu ateşkesi ihlal ederek, İran kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı." ifadesi yer aldı.

İranlı Sözcü, ayrıca yine ABD ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre açıklarında Hürmüz Boğazı'na giriş yapan başka bir gemiye daha saldırı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, ABD tarafından hedef alınan gemilerin zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

'ABD İRAN'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ'

Amerikan Fox News kanalı, üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran’a yönelik hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Haberde, ABD’li yetkilinin Amerikan ordusunun İran’ın Keşm Limanı ile Bender Abbas’a hava saldırıları düzenlediği ancak bunun "savaşın yeniden başladığı" ya da "ateşkesin sona erdiği" anlamına gelmediği yönündeki açıklamasına yer verildi.

Söz konusu hava saldırılarına ilişkin Beyaz Saray veya Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

3 ABD SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynağa göre, saldırıda ABD'ye ait savaş gemileri zarar gördü.

Saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi.

ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi’ne doğru geri çekildikleri kaydedildi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’nda çatışma çıktığını duyurdu. Tesnim Haber Ajansı ise, Bender Abbas kenti ve Keşm adasında patlamaların yaşandığını yazdı.

Ülke genelinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği öğrenildi.

Kaynak: AA