İran Basını Duyurdu: Keşm Adası'nda Silahlı Çatışma

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’nda çatışma çıktığını duyurdu. Tesnim Haber Ajansı ise, Bender Abbas kenti ve Keşm adasında patlamaların yaşandığını yazdı.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiği bildirildi.

İKİ NOKTADA PATLAMALAR

Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken, olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

KEŞM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’nda çatışma çıktığını duyurdu.

Kaynak: AA

