Trump’ın Destek Verdiği 40 Gün Yaşamıyor

Biliyorsunuz, Donald Trump kendisini bir "kingmaker" (kral yapıcı) olarak görmeye bayılır. Macaristan seçimleri öncesinde de vites yükseltti. "Gerçek bir savaşçı, dostum Viktor" diye tweetler (pardon, Truth Social postları) atmalar mı dersiniz, "Çıkın ve Orbán için oy verin!" diye bağırmalar mı... Hızını alamadı, ağır toplarını da Budapeşte cephesine sürdü. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adeta Macaristan’ın yerel seçim koordinatörü gibi çalıştılar. Hatta Vance, bir mitingde Trump’ı hoparlörden bağlatıp kitleye dinletti. Düşünsenize; Macaristan’ın bir kasabasında yaşlı bir teyzesiniz ve telefondan gelen o kendine has Amerikan aksanlı ses size "Viktor’u seçmezseniz dünya biter" diyor.

Sonuç? Ters tepti. Hem de ne ters tepmek!

Macar halkı, bu "ithal destek" paketini pek sevmemiş olacak ki sandığa hücum etti. %77’yi aşan rekor katılım, Orbán’ın o sarsılmaz sanılan koltuğunu altından çekip aldı. Trump’ın "kazananların yanındayım" imajı, Budapeşte sokaklarında ağır bir darbe aldı. Görünen o ki, "Make Hungary Great Again" sloganı Macarca’da pek yankı bulmadı. Orbán kaybederken, Trump’ın "menajeri" olduğu bu büyük siyasi prodüksiyon da gişede çakıldı.

Orbán’ın "elveda" demesiyle birlikte Budapeşte’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Orbán’ın Avrupa Birliği ile bitmek bilmeyen "bilek güreşi" dönemi bitiyor. Yeni lider Péter Magyar’ın önceliği, dondurulan AB fonlarını serbest bıraktırmak ve Macaristan’ı "yaramaz çocuk" imajından kurtarmak olacak.

Putin’in Avrupa’daki en yakın dostu olan Orbán’ın gidişi, Moskova için büyük bir kayıp. Macaristan’ın Ukrayna konusundaki engelleyici tutumunun yumuşaması ve Batı ittifakıyla daha uyumlu bir çizgiye gelmesi kaçınılmaz.

Trump’ın "adamlarını" yollayıp bizzat el verdiği Orbán, sandığın dibini gördü. Siyasetin en eski kuralı bir kez daha kanıtlandı: Başkasının desteğiyle yapılan seçim propagandası, ancak o kişinin kendi seçmenini teselli etmeye yarar. Macarlar, "Dışarıdan gelen akla ihtiyacımız yok" dedi.

Bakalım Trump, şimdi bu "kaybeden dostu" için ne diyecek? Muhtemelen "Zaten Viktor’u o kadar da iyi tanımazdım" demesi yakındır. Ne de olsa, faturayı başkasına kesmek de bir Trump sanatıdır.