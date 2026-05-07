Yoksullaştıkça Şişmanlıyoruz: Ultra İşlenmiş Gıda Nedir?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu silikleştirmeyi masum bir teknik değil. Raflara çıkanı belirleyenlerin sınıfsal bir tercihi, açık bir hegemonya stratejisi.

Ultra İşlenmiş Gıda Nedir?

Taze meyve, sebze, baklagil, et, balık, süt, tahıl, yumurta. Bunlar, doğal yapısı bozulmadan sofraya gelen gıdalar. Lifi, proteini, yağı bir arada tutan içsel bir denge taşırlar. Bu denge, milyonlarca yıllık evrimin yerleştirdiği bir geometriye dayanır. Ultra işlenmiş gıdalarsa bambaşka bir mantığın ürünü. Bütünsel gıdadan ayrıştırılmış yağ, şeker ve nişastayla yeniden kurulan, lifi düşürülmüş, mikrobesinler bakımından seyreltilmiş ama enerji bakımından yoğunlaştırılmış endüstriyel ürünlerden bahsediyorum.

Ultra işlenmiş gıdayı sıradan bir işlenmiş gıdadan ayıran asıl unsur, içine yüklenen tasarlanmış katkı maddeleri kompleksinde saklı. Emülgatörler, modifiye nişastalar, hidrokolloidler, aroma taklitleri, yoğun tatlandırıcıları kompleks halinde bulunduruyorlar. Bu maddelerin önemli bir kısmı ürün için elzem değil. Raf ömrünü uzatmak, görünümü çekici kılmak, dokuyu kıvamlandırmak, tüketim hızını yükseltmek ve maliyetten kısmak için bir arada kullanılıyorlar.

Çikolata örneği üzerinden bakarsak ultra işlenmiş çikolatayla geleneksel yöntemle işlenmiş çikolata arasındaki temel fark, birincisinde katkı maddelerinin yoğun biçimde kullanılması. Sonucunda işlenmiş çikolata, varlıklı sınıfı hedefleyen bir lüks tüketim ürününe dönüşüyor.

Bu ürünlerin bağırsak sağlığına etkisi de göz ardı edilemez. Ultra işlenmiş gıdalar, bağırsaktaki mukus tabakasını inceltebiliyor. Mikrobiyota kompozisyonunu iltihap üreten yöne kaydırarak metabolik sendrom ve kolit eğilimini artırabiliyor. Daha çarpıcı tabloysa önümüzdeki beş yıl içinde, ultra işlenmiş gıdaların yol açtığı bağırsak kanserinden kaynaklı ölümlerin, tüm kanser ölümleri arasında ilk sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Bir ayrıntıyı daha vurgulamak isterim. Doğada hiç bulunmayan ya da çok nadir bulunan şeker-yağ-tuz birleşimi, ultra işlenmiş gıdaların yapısal bileşenini oluşturuyor. Bu birleşim ürünü hiperlezzetli kılıyor. Beynin ödül sistemi bu yapay yoğunluğa duyarlı hale geliyor. Bir kez başladıktan sonra durabilmek zorlaşır, tüketim ciddi biçimde artar.

Fiyat-Kalori Paradoksu: Yoksullaştıkça Neden Şişmanlıyoruz?

Ultra işlenmiş gıdaların en politik özelliğini biyolojisinde değil, ekonomik mimarisinde saklı. Endüstriyel ölçekte ucuzlatılmış girdiler, agresif marka pazarlaması ve indirim marketlerinin perakende kanalı sayesinde kalori başına maliyet, taze meyve-sebzeden ve bütünsel proteinden sistematik olarak daha aşağıda tutuluyor. Yüksek gıda enflasyonu, yoksullukla boğuşan aileleri ucuz ama kalori-yoğun ultra işlenmiş gıdalara doğru itiyor. Aynı anda meyve, sebze ve kaliteli protein, sofradan sessizce çekiliyor.

Obezite-yoksulluk paradoksu dediğimiz olgunun mekanizmasını burada yatıyor. Yoksullaştıkça obeziteye sürüklenen bir nüfus, biyolojik bir kader değil, sınıfsal-yapısal bir gıda mimarisinin doğrudan çıktısını oluşturuyor. Türkiye'nin tablosu çok çarpıcı. 1990'lı yılların başında obezite oranı düşükken, bugün Avrupa'nın en obez ülkesi konumuna gelmiş bulunuyoruz.

Üretim tarafında simetrik bir asimetri yaşanıyor. Ultra işlenmiş gıda üretimi sermaye yoğun bir iş. Alan, sayılı transnasyonal şirketin elinde toplanmış durumda. Tedarik zincirleri uzun. Emek rejimi düşük ücret ve yüksek esneklik üzerine kurulu. 1980'lerden bu yana, ultra işlenmiş gıda üreten işletmelerin kar payı dağıtımı diğer gıda-tarım işletmelerinin belirgin biçimde üstünde seyrediyor. Bu yüksek getiri, büyük varlık yöneticilerini sektörün doğrudan koruyucusu haline getiriyor. Halk sağlığını gözeten her öneri, sistematik olarak engellerle karşılaşıyor.

Şu cümlenin altını çizerek söylemek isterim: Gıda artık yalnızca üretilen bir nesne değil, fonlanan ve hisselendirilen bir varlık.

Küçük üretici ise terazinin tam diğer ucunda. Emeği yoğun, kar marjı düşük. Fiyatı belirleyemez, yalnızca kabul eder. Ultra işlenmiş gıda hegemonyasının yapısal sonucunu şöyle özetlenebilir: çiftçi de, besici de, kuşaklar boyu süzülmüş mutfak kültürü de aynı anda eriyor. Gıda, toprak ve emeğin üçü birden piyasanın hammaddesine, alınıp satılan birer nesneye dönüşüyor.