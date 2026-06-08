Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü kurultay krizi yaşayan CHP’de, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları uzlaşı için masaya oturdu. Özel cephesinin sunduğu ortak 'Hakem Heyeti' formülünün Kılıçdaroğlu kanadı tarafından geri çevrildiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla derinleşen olağanüstü kurultay krizini çözmek için taraflar arasında ilk resmi temas hukuki düzeyde gerçekleşti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları, partiyi kurultaya götürecek yasal zemini tartışmak üzere masaya oturdu. Ancak toplantıdan uzlaşı yerine yeni bir fikir ayrılığı çıktı.

'KURULTAY ENGEL DEĞİL' MAKALELERİ

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in aktardığı kulis bilgilerine göre, kritik toplantıda, olağanüstü kurultayın yasal olarak yapılıp yapılamayacağı masaya yatırıldı.

Özgür Özel’in avukatları, kamu ve seçim hukuku alanındaki uzmanların görüşlerini masaya sundu. Çeşitli akademisyenlerin "mevcut tedbir kararının kurultayın toplanmasına hukuken engel teşkil etmediğini" savunan makaleleri Kılıçdaroğlu’nun hukuk ekibine iletildi.

'HAKEM HEYETİ' ÖNERİSİ MASADA KALDI

Ülkenin önde gelen hukukçularından oluşacak bir “Hakem Heyeti” kurulmasını öneren Özel'in ekibi, bu heyetin kurultay süreciyle ilgili ortak ve bağlayıcı bir değerlendirme raporu hazırlamasını talep etti.

Ancak Özgür Özel cephesinin bu hamlesi, Kemal Kılıçdaroğlu kanadında karşılık bulmadı. Kılıçdaroğlu'nun hukuk ekibi, sunulan Hakem Heyeti formülünü kesin bir dille reddetti, mevcut yargı kararları ve yasal koşullar altında olağanüstü bir kurultayın gerçekleştirilmesinin hukuken imkansız olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu Ne Mesaj Verecek? Detaylar Ortaya ÇıktıKılıçdaroğlu Ne Mesaj Verecek? Detaylar Ortaya ÇıktıSiyaset

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Avrasya Tüneli'nde Kaza Sonrası Su Baskını Avrasya Tüneli'nde Kaza Sonrası Su Baskını
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda: Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda
Orta Doğu'da Ateşkes Çatladı: İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru
Buca Belediyesinde 'Kayyım' Dönemi: Başkan Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı Başkan Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı
Mola Vermişti, Bir Anda Gözden Kayboldu: CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'nda Aranıyor CHP İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'nda Aranıyor
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu