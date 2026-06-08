Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla derinleşen olağanüstü kurultay krizini çözmek için taraflar arasında ilk resmi temas hukuki düzeyde gerçekleşti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları, partiyi kurultaya götürecek yasal zemini tartışmak üzere masaya oturdu. Ancak toplantıdan uzlaşı yerine yeni bir fikir ayrılığı çıktı.

'KURULTAY ENGEL DEĞİL' MAKALELERİ

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in aktardığı kulis bilgilerine göre, kritik toplantıda, olağanüstü kurultayın yasal olarak yapılıp yapılamayacağı masaya yatırıldı.

Özgür Özel’in avukatları, kamu ve seçim hukuku alanındaki uzmanların görüşlerini masaya sundu. Çeşitli akademisyenlerin "mevcut tedbir kararının kurultayın toplanmasına hukuken engel teşkil etmediğini" savunan makaleleri Kılıçdaroğlu’nun hukuk ekibine iletildi.

'HAKEM HEYETİ' ÖNERİSİ MASADA KALDI

Ülkenin önde gelen hukukçularından oluşacak bir “Hakem Heyeti” kurulmasını öneren Özel'in ekibi, bu heyetin kurultay süreciyle ilgili ortak ve bağlayıcı bir değerlendirme raporu hazırlamasını talep etti.

Ancak Özgür Özel cephesinin bu hamlesi, Kemal Kılıçdaroğlu kanadında karşılık bulmadı. Kılıçdaroğlu'nun hukuk ekibi, sunulan Hakem Heyeti formülünü kesin bir dille reddetti, mevcut yargı kararları ve yasal koşullar altında olağanüstü bir kurultayın gerçekleştirilmesinin hukuken imkansız olduğunu savundu.

Kaynak: Cumhuriyet