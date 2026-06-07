Kılıçdaroğlu Ne Mesaj Verecek? Detaylar Ortaya Çıktı

CHP Grup Toplantısı'nda konuşacak Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merak konusu oldu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, parti içi bölünmelere ve kadro hizipçiliğine karşı net mesajlar verecek.

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Kılıçdaroğlu Ne Mesaj Verecek? Detaylar Ortaya Çıktı
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CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi mesajları vereceği büyük merak uyandırdı. Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, CHP'deki yakın kaynaklardan edindiği bilgileri TV100 ekranlarında aktardı.

Gezici'nin aktardıkları şöyle:: "Partinin bölünmesine izin vermeyeceğini vurgulayacak. Bugün bunu yapmak isteyenlerin bu amaç doğrultusunda hareket ettiğini ifade edecek ve buna müsaade etmeyeceğinin altını çizecek. Parti içinde farklı fikir akımlarının varlığını bir zenginlik olarak gören Kılıçdaroğlu, bunun dışındaki kadro hizipçiliğine ise artık izin vermeyeceğini belirtecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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