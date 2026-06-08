AJet ve Pegasus Bazı Ortadoğu Seferlerini İptal Etti
İran ile İsrail arasında yeniden başlayan saldırılar hava ulaşımını da etkiledi. AJet ve Pegasus Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Ortadoğu'ya yönelik bazı seferlerini iptal etti.
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İran ve İsrail arasında yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. Güvenlik sorunları nedeniyle AJet'in İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na; İstanbul-Beyrut uçağı Çukurova Havalimanı'na; Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçağı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş kararı aldı.
Ayrıca Pegasus Havayolları yarın yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını da iptal etti.
Kaynak: DHA
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