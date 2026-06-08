AJet ve Pegasus Bazı Ortadoğu Seferlerini İptal Etti

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İran ve İsrail arasında yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. Güvenlik sorunları nedeniyle AJet'in İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na; İstanbul-Beyrut uçağı Çukurova Havalimanı'na; Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçağı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş kararı aldı.

Ayrıca Pegasus Havayolları yarın yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını da iptal etti.

Kaynak: DHA