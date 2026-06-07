Müslim Sarı'dan Özgür Özel Çıkışı: Muhtemelen İptal Edilecek

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi 21 Mayıs’ta Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38’inci Olağan Kurultayı’yla sonrasındaki kurultayları iptal etmişti.

Mahkeme ayrıca, Özel ve parti yönetiminin ‘tedbiren’ görevden uzaklaştırılmasına, eski başkan Kılıçdaroğlu’nun da görevi devralmasına karar verdi.

KILIÇDAROĞLU 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ

23 Mayıs’ta CHP genel merkezinde 96 milletvekilinin katılımıyla düzenlenen oylamada Özel grup başkanı olarak seçilmişti. Kılıçdaroğlu da “Özgür (Özel) beye yeni görevi hayırlı olsun” demişti.

'MUHTEMELEN İPTAL EDİLECEK'

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e konuşan Sarı, Meclis başkanlığına Özel’in grup başkanlığının iptaliyle ilgili başvuru sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Muhtemelen iptal edilecek. Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. “Ben yaptım oldu” deyince olur mu?"

'GELSİN ARKASINDA DURSUN'

Öte yandan Sarı, salı günü Kılıçdaroğlu’nun başkanlık etmesi beklenen Meclis’teki CHP grup toplantısıyla ilgili de konuşarak, “Kemal bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet