Kurultayı İptal Ettiren Lütfü Savaş'tan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret: 'Uzlaşı Sağlanırsa Temyiz Geri Çekilir'

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38'inci Olağan Kurultay’ın iptali için yargı sürecini başlatan ve Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkan sıfatını kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

'KEMAL BEY VE ÖZGÜR BEY ANLAŞIRSA TEMYİZI ÇEKERİM'

Görüşmenin perde arkasına dair açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, rutin bir ziyaret olduğunu söyledi. Savaş, davanın şahısları suçlamak için değil, parti içi adaleti sağlamak için açıldığını vurguladı. S

iyasi krizin çözümü için Yargıtay’daki temyiz başvurusuna dair yeşil ışık yakan Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

'İKİ TARAF DA OLAYLARI ÖNLEYEBİLİRDİ'

Genel merkez önündeki gerilime ve arbedeye değinen Savaş, her iki lider cephesini de eleştirdi:

"CHP’ye yönelik polis müdahalesini doğru bulmuyorum. Bu bizi üzdü. Ama olaya tek taraflı da bakmıyorum. Hem Kemal Bey hem de Özgür Bey cephesinden hoş olmayan hareketler oldu. Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi."

Savaş, kendisine partide yapabileceği bir misyon verilmesi halinde ise "Görev verirse kabul ederim ama acelem yok" diyerek açık kapı bıraktı.

Kaynak: ANKA