Fenerbahçe, Başkanını Seçti: Aziz Yıldırım’dan Net Zafer Hakan Safi’den Sitem

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık yarışı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçti. Sarı-lacivertli kulüpte 27 bin 387 üye sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172’si geçerli sayıldı. 135 oy geçersiz, 80 oy ise boş olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlara göre Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak seçimi önde tamamlarken, Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna yeniden Aziz Yıldırım oturdu.

YILDIRIM'DAN İLK MESAJ

Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'ın ilk mesajı şöyle: "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Size minnettarım. Nihat Bey ve arkadaşları stadyumu büyütmek için çalışmalarına başlayacaklar."

HAKAN SAFİ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Hakan Safi, oy sayımı sürerken yaptığı açıklamada yenilgiyi kabullenerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti. Safi'nin açıklaması şöyle: "Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum."

Kaynak: Haber Merkezi