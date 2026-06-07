AK Parti'den Dikkat Çeken Anayasa Yorumu: Referandumla Hayat Bulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'dan yeni anayasa tartışmalarına dair dikkat çekici bir açıklama geldi. Yazıcı, "Yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Dikkat Çeken Anayasa Yorumu: Referandumla Hayat Bulacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, 'yeni anayasa' çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Adana'da dün gerçekleştirilen 'AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nın açılışında konuşan Yazıcı, 'yeni anayasanın' önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıkların biri olduğunu ve referanduma sunulacağını belirtti.

'DARBE ANAYASASIYLA YÖNETİLİYORUZ'

Yazıcı, "61-82 anayasalarını darbeciler yapmış. Hâlâ bu nitelikte yapılmış bir anayasayla yönetiliyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri, milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır" diye konuştu.

'UZLAŞMA MASASI KURULDUĞUNDA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Yeni anayasaya için parti olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Yazıcı, “AK Parti olarak yeni anayasaya yönelik fikir hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlatacağız. Tüm siyasi partilere yeni ve sivil anayasaya katkı vermeleri konusunda içtenlikle ve özenle çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

'REFERANDUMLA HAYAT BULACAK'

Yazıcı, "Anayasa yapmak, milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak, önemli hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
AK Parti Yeni anayasa tartışmaları Anayasa Hayati Yazıcı
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