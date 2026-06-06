CHP'de Grup Toplantısı Gerilimi: Kılıçdaroğlu Cephesinden 'Kimse Bu Cüreti Gösteremez' Resti

Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda konuşmaması yönünde telkin aldığı iddiasına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bu iddiayı reddederek, "Kimse CHP Genel Başkanı'nı grupta konuşturmama cüretini gösteremez" dedi.

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CHP'de Grup Toplantısı Gerilimi: Kılıçdaroğlu Cephesinden 'Kimse Bu Cüreti Gösteremez' Resti
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CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılıp konuşup konuşmayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, tv100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede, Kılıçdaroğlu'na grup toplantısına gitmemesi yönünde bazı mesajlar iletildiğini öne sürdü. Özçelik'in aktarımı şöyle: "Dün MYK’da da salı günü konusu görüşüldü. Kendisine gitmemesi yönünde bazı uyarılar yapılmış. Özgür Özel kanadından, gitmesi halinde olumsuz gelişmeler yaşanabileceğine dair mesajlar iletilmiş. Ancak bana aktarılan şu: Bir genel başkan, grubuna gitmemezlik yapmaz. Böyle bir şey yaparsa zaten orada oturmasının bir anlamı kalmaz. Genel başkan oraya gidecek ve o toplantıda konuşacak."

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN JET YANIT

Bu iddiaya Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt geldi. tv100'e özel açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'i temsilen gelen avukat Çağlar Çağlayan ile kurultayın hukuki sürecine ilişkin bir görüş alışverişimiz oldu. Bunun dışında herhangi bir konu konuşmadık. Salı günü yapılacak olan grup toplantısı gündemimizde değildi. Bunun konuşulacak bir yanı zaten yok. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, salı günü saat 13.30'da grup konuşmasını gerçekleştirecek. Bize kim, hangi hakla grupta konuşamazsınız diyecek?

Bana ya da herhangi bir arkadaşımıza bu yönde bir teklif veya telkin gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu bile olamaz. Ben, Özgür Özel adına gelen avukat Çağlar Çağlayan'a kurultaya ilişkin temyiz sürecini ve süreci zorlaştırdıklarını söyledim. O da kendi görüşlerini aktardı. Bunun dışında herhangi bir ifade yoktur. Kimse CHP Genel Başkanı'nı grupta konuşturmama cüretini gösteremez."

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Kaynak: Haber Merkezi

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