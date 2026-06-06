CHP'de 'Mutlak Butlan' Depremi Sürüyor: Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultaylarını geçersiz kılan tarihi "mutlak butlan" kararının ardından, parti içinde sular durulmuyor. Karar sonrası genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesinin kulis haberine göre Türkiye genelindeki partili il başkanlarına resmi bir davet gönderdi.

'YA ARINMAYA TARAF OLUN YA DA BIRAKIN'

Yeni süreçte örgütlerin tutumunu netleştirmesini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, özellikle kendisine muhalif olan ve mahkeme kararını tanımayacağını ilan eden il başkanlarına sert bir mesaj vereceği öne sürüldü. İddialara göre Kılıçdaroğlu, yüz yüze geleceği isimlere doğrudan “Ya arınmaya taraf olun ya da görevi bırakın” diyecek.

DAVETİ REDDEDENE DİSİPLİN KISKACI

Kılıçdaroğlu cephesinden gelen görüşme talebine olumsuz yanıt veren veya katılmayı reddeden il başkanlarının, parti içi hiyerarşiyi bozdukları gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilerek ihraç istemiyle yargılanacağı iddia ediliyor.

Öte yandan Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde küstürülerek istifa eden, görevden alınan veya partiden uzaklaşan eski isimlere de "geri dönün" çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi