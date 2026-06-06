Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma: 'Özür Diliyorum'

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İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki hastane açılışı sırasında protokol üyelerine anlattığı fıkranın yankıları büyüyor. Sosyal medyada #RahmiKoçÖzürDile etiketiyle gündemin ilk sırasına yerleşen görüntülere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten çok sert bir kınama geldi.

'KÖKTEN REDDEDİYORUZ'

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımlayan Ömer Çelik, inanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen ayrımcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını vurguladı.

Çelik, "Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı söylemlerin konusu olamaz. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİZAH KILIFI MEŞRULAŞTIRAMAZ, ÖZÜR DİLEYIN'

Söz konusu ifadelerin fıkra formatında sunulmasına da sert çıkan Çelik, açık bir 'özür' çağrısında bulundu:

"Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."

Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz.



Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır.



Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 6, 2026

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken sözlerin ardından Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturmayı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma… https://t.co/5JotD1l2KO — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 6, 2026

RAHMİ KOÇ'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

İş insanı Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. Koç açıklamasında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" ifadelerini kaydetti.

RAHMİ KOÇ NE SÖYLEMİŞTİ?

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen İzmir Amerikan Hastanesi'nin odalarını gezerken, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu konuklara bir fıkra anlatmıştı.

Koç'un fıkrasında yer alan, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına geçin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadeleri, Kürt kadın kimliğini ve bedenini aşağıladığı gerekçesiyle kamuoyunda ve siyaset dünyasında büyük bir tepki sağanağına yol açtı.

Kaynak: AA