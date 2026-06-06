Ankara’da 'Kod Yasa' Hareketliliği: Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde

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Siyaset kulisleri, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen yeni sürecin yasal çerçevesine kilitlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin perde arkası aralandı. Görüşmede, çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 7 maddelik çerçeve yasa taslağının Bahçeli’ye sunulduğu ve mutabakata varıldığı öğrenildi.

ÖCALAN’IN 'ÖZEL ÇERÇEVE' TALEBİ MECLİS YOLUNDA

Süreci başlatan gelişme, MHP lideri Bahçeli’nin 5 Mayıs’taki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "barış süreci koordinatörlüğü" önerisi olmuştu. Bu çağrının ardından devlet heyeti ile İmralı arasında bayram öncesi kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Sızan bilgilere göre Öcalan, sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için TBMM’nin devreye girmesini ve özel bir yasal çerçeve oluşturulmasını talep etti.

MASADAKİ 7 MADDEDE NE VAR?

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, üzerinde uzlaşılan 7 maddelik 'kök yasa' taslağında şu kritik başlıklar öne çıkıyor:

Silah Bırakma ve Fesih Sonrası Dönem: PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararının ardından, örgüt üyelerine yönelik soruşturma ve kovuşturma gibi adli süreçlerin sona erdirilmesi.

PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararının ardından, örgüt üyelerine yönelik soruşturma ve kovuşturma gibi adli süreçlerin sona erdirilmesi. İmralı’nın Statüsü: Abdullah Öcalan’ın süreç boyunca müzakereleri yürütebilmesi amacıyla yasal statüsünün ve fiziki koşullarının yeniden tanımlanması.

Abdullah Öcalan’ın süreç boyunca müzakereleri yürütebilmesi amacıyla yasal statüsünün ve fiziki koşullarının yeniden tanımlanması. Kayyım Düzenlemesi: Yerel yönetimlerde uygulanan kayyum sistemine yönelik köklü değişiklikler.

Yerel yönetimlerde uygulanan kayyum sistemine yönelik köklü değişiklikler. Mevzuat Değişiklikleri: Türk Ceza Kanunu (TCK), Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve infaz düzenlemelerinde sürece uygun esnetmeler yapılması.

'UMUT HAKKI' BU AŞAMADA YOK

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, Öcalan’ın koşullu salıverilmesini içeren "umut hakkı" konusunun ise bu yasa taslağında yer almadığı belirtildi. Taslağın, sürecin ilk aşamasını bağlayacak bir "köprü yasa" niteliğinde tasarlandığı vurgulanıyor.

HEDEF MECLİS TATİLE GİRMEDEN İLK ADIM

AK Parti kurmayları ve hükümet kaynakları, yol haritasının titizlikle planlanan takvime göre ilerleyeceğini ifade ediyor. Siyasi kulislerde, yasal çalışmaların TBMM yaz tatiline girmeden önce Meclis başkanlığına sunulması beklentisi hakim.

Kaynak: Nefes Gazetesi