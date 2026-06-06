Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser

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Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında konser veren sanatçı Tarkan, yağmura rağmen alanı dolduran binlerce Başkentliye sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserin açılışını "Ölürüm Sana" şarkısıyla yapan sanatçı, konserde "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Tut Elimden" ve "Oynama Şıkıdım"ın da aralarında bulunduğu birçok eserini seslendirdi.

Tarkan, 100. yılını kutladığı Koç Holding'e, kendisini Başkentlilerle bir araya getirdiği için teşekkür etti. Öte yandan konserden önce Koç Holding'in kuruluş sürecine ilişkin belgesel gösterimi yapıldı.

Belgeselde Cumhuriyet'in ilk yıllarına denk gelen holdingin kuruluşuna ilişkin görseller ile merhum iş insanı Vehbi Koç'un ve Koç ailesinin çalışmaları ve katkılarına ilişkin içerikler yer aldı.

'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde her yaştan Başkentli, yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Dinleyicilerden Ramazan Öztürk "Tarkan'ı çok seviyoruz ve uzun bir aradan sonra halk konserinde olduğu için ona teşekkür ediyorum" dedi.

Konsere eşiyle gelen Havva Kamışlı "Koç'a bize bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA