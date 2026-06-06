Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı

CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama kararı verildi. Dosyada toplam 42 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve belediye iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre savcılık ifadelerinin ardından aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

42 İSİM TUTUKLANDI

Hakimlik sorgularının tamamlanmasının ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltıİzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda GözaltıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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