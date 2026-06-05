Bakan Gürlek Duyurdu: Adalet Bakanlığı'na 15 Bin Personel Alınacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin personel alımına ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, alınacak personelin 8 bininin adliyelerde, 6 bin 100'ünün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900'ününse icra dairelerinde icra kâtibi olarak istihdam edileceğini açıkladı.

Personel alımına ilişkin ilan detaylarının 6 Haziran'da Resmî Gazete ile Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacağını kaydeden Gürlek, adayların başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi