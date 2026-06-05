Özgür Özel’in Kuracağı Partinin Adı Ortaya Çıktı İddiası: Ankara Kulisleri Hareketli! İşte Konuşulan Yeni Parti İsmi

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelmişti.

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, yeni bir partinin olduğunu ve olması gerektiğini söylemişti. Özel sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Biz bunu felaket senaryosu için düşündük. Şöyle söyleyeyim; mutlak butlan geldi, baskın seçim yapılıyor veya partinin 6 yıl kurultay yapmaması nedeniyle seçime girme yeterliliği kaybedilirse ve o zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam, orada bir şey yok”

YENİ PARTİNİN ADI BELLİ OLDU İDDİASI

Konuyla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Özgür Özel'in muhtemel kuracağı partinin adını açıklayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir parti kurulacaksa, bunun adı 'İstiklal Partisi' olacak. Bu isim dar bir çevrede telaffuz ediliyor. Kuşkusuz bu süreçte değişik isim önerileri de olacaktır. Seçime katılma yeterliliği olan az seçmenli partinin adının da değiştirilebileceği konuşuluyor."

Kaynak: Sözcü