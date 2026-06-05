Memur ve Emekli Maaşı Ne Olacak? Enflasyon Açıklandı, Tablo Netleşti

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İşçi emeklileri ve memurlar maaşlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alırken, Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte nihai zam oranına bir ay daha yaklaşılmış oldu.

Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklileri, 2026 yılı 5. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

HAZİRAN ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağkur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak belirlendi.

Temmuz ayında uygulanacak zam için Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 12,40'LIK ZAM

Toplu sözleşme gereği yılın ikinci altı ayı için yüzde 7 zam alacak olan memur emeklilerinin, enflasyon farkı alabilmesi için enflasyonun yüzde 11 barajını aşması gerekiyordu.

Memur ve memur emeklisi için de ikinci ayda alacağı yüzde 7 zammın yanı sıra ilk altı ay için alacağı enflasyon farkı söz konusu oldu.

Memur ve memur emeklisinin beş aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 12,40 olarak hesaplandı.

Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

2026 YILININ İLK 4 AYINA AİT ENFLASYON VERİLERİ

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Kaynak: Haber Merkezi