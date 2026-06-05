Dolar Yükseldi, Euro Geriledi: İşte 5 Haziran 2026 Güncel Döviz Kurları

İstanbul serbest piyasada dolar güne 46,0810 liradan, euro ise 53,5330 liradan başladı. Dolar bir önceki güne göre yükselirken, euroda sınırlı düşüş görüldü.

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Dolar Yükseldi, Euro Geriledi: İşte 5 Haziran 2026 Güncel Döviz Kurları
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Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,0810 liradan, euro 53,5330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,0790 liradan alınan dolar 46,0810 liradan satılıyor.

53,5310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,5330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 45,9670, euronun satış fiyatı ise 53,6320 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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