KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Haziran Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?

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Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zamyapılacak? 2026 Haziran kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. İşte detaylar...

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri haziran ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Haziran ayı kira artış oranı da netleşti.

Haziran 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Haziran ayında kiraya en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapabilecek. Haziran 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Haziran ayı örnek kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.448 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.060 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.672 TL

SON 9 AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI ŞU ŞEKİLDE:

Eylül 2025: Yüzde 39,62

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: Yüzde 32,82

Mayıs 2026: Yüzde 32,43

Kaynak: Haber Merkezi